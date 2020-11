Moda jesień 2020: Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" w sukience za ponad 1100 zł! Odważnie nosi ją ze spodniami 

Agnieszka Woźniak-Starak to bezsprzecznie jedna z najlepiej ubranych kobiet w polskim show biznesie. Zdecydowanie nie boi się ryzykować w modzie. Niedawno pokazała się nawet na ulicach miasta w kontrowersyjnych kopytkach od Margieli. Na te "tabi boots" mało kto by się odważył. Dziś prezenterka "Dzień Dobry TVN" pojawiła się w kolejnym kontrowersyjnym zestawieniu. Delikatną mini sukienkę ubrała w komplecie ze spodniami. Warto zaznaczyć, że sukienka to projekt jednego z jej ulubionych domów mody i kosztuje ponad 1100 zł!

Agnieszka Woźniak-Starak w sukience z organzy

Agnieszka Woźniak-Starak jak zwykle zachwyca swoimi stylizacjami i z pewnością nie boi się ryzykować. Odkąd została gospodynią "Dzień Dobry TVN" częściej mamy okazje oglądać jej wyszukane stylizacje. Tym razem zdecydowała się na zestawienie delikatnej mini sukienki z organzy ze spodniami. Ten model w kwiatowy wzór to projekt Ganni i można go kupić w cenie 1145 zł.

Nic dziwnego, że Agnieszka Woźniak-Starak chwyciła właśnie po tę pozycję. Sukienkę można było podziwiać na wybiegu, gdzie Ganni prezentowało swoje propozycję na jesień i zimę 2020. Prezenterka zestawiła tę delikatną kobiecą mini ze spodniami i masywnymi butami, dzięki czemu odtworzyła ciekawy skandynawski styl. Podoba Wam się ta stylizacja?

Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła dziś niecodzienną stylizacją! Prezenterka "Dzień Dobry TVN" połączyła mini sukienkę z organzy ze spodniami! Oto jak się prezentowała:

Agnieszka Woźniak-Starak nie boi się odważnych rozwiązań, dlatego dostosowała ją do nierozpieszczającej nas temperatury i skompletowała ze spodniami. Powtórzylibyście taką stylizację?