Agnieszka Woźniak-Starak w "Dzień Dobry TVN" w białej oversizowej koszuli. Ale to jej jeansy okazały się strzałem w dziesiątkę

Agnieszka Woźniak-Starak zaskakuje nas za każdym razem swoimi oryginalnymi stylizacjami w studiu na przecięciu Hożej i Marszałkowskiej, gdzie prowadzi razem z Ewą Drzyzgą program śniadaniowy "Dzień Dobry TVN". Woźniak-Starak ostatnio zaskoczyła nas pozornie bardzo klasycznym lookiem - mowa o połączeniu ciemnych jeansowych dzwonów z białą oversizową koszulą - nieco dłuższą z tyłu. Agnieszka do całości dobrała złotą biżuterię w postaci kilku prostych naszyjników oraz bardzo klasyczne brązowe botki. Całość mogłaby wydawać się nudna, ale prowadząca "Dzień Dobry TVN" w sprytny sposób przemyciła kilka niusanów, które sprawiły że jej look nie był ani trochę nudny. Jak to zrobiła?

Zobacz także: Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak zakochała się w tych botkach - podobne znaleźliśmy już za 129 zł

Po pierwsze zwróćcie uwagę na jej koszulę - biały oversizowy model dłuższy z tyłu i wiązany z przodu w fantazyjny supeł dodał nieco ekstrawagancji. Dodatkowo krój spodni (jeansowe dzwony) sprawił, że stylizacja nabrała nieco więcej klimatu boho, dzięki czemu nie była absolutnie ani trochę nudna.

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na białą oversizową koszulę z dłuższym tyłem. Całość wygląda niezwykle interesująco, m.in. ze względu na bardzo oryginalne wiązanie z przodu. To dało całości nowoczesnego szyku!

Lorinii.pl/Instagram

Jak oceniacie stylizację Agnieszki Woźniak-Starak? Naszym zdaniem, takie eleganckie i klasyczne połączenie sprawdzi się zawsze i wszędzie - na przykład w pracy lub na spotkaniu rodzinnym.