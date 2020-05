Agnieszka Woźniak-Starak w odważnych butach na wiosnę. Ten model z kwadratowym noskiem to hit!

Agnieszka Woźniak-Starak znów przyłapana przez paparazzi! Dziennikarka pojawiła się w okolicy Placu Trzech Krzyży w bardzo oryginalnej stylizacji. Agnieszka postawiła na szare marmurkowe jeansy, do których dobrała swój ulubiony krótki czarny płaszczyk. Jej look byłby nudny, gdyby nie dodatki. Jakie? Mowa o bardzo drogiej czarnej czapce od Stelli McCartney za 835 złotych oraz maseczce, bez której nie możemy wychodzić z domu. Agnieszka Woźniak-Starak dobrała do całości również srebrną torbę w rozmiarze XXL na ramię i beżowe botki na stabilnym słupku.

Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak też zrezygnowała z rurek! Jej fason jeansów to hit wiosny!

Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się niedaleko Placu Trzech Krzyży w czarnej czapce od Stelli McCartney (Vitkac, 835 złotych) i oczywiście w maseczce ochronnej - pamiętajcie, nie ruszamy się bez niej z domu!

Agnieszka do całości dobrała torbę w rozmiarze XXL. Srebrna sportowa torba z dodatkiem metalicznego różu i granatu dodała charakteru całej, wydawałoby się nudnej, stylizacji.

Ważnym elementem stylizacji Agnieszki Woźniak-Starak okazały się beżowe botki na stabilnym, około 8-centymetrowym słupku. Zwróćcie uwagę na kwadratowy nosek, który rządzi tej wiosny!