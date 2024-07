Jak Agnieszka Woźniak-Starak podchodzi do tematu ciąży? Po ślubie z Piotrem Woźniakiem-Starakiem, każdy oczekuje dobrej nowiny. Dziennikarka postanowiła wyjaśnić czy planuje teraz powiększenie rodziny i czy już może jest w ciąży?

Nie nie jestem w ciąży. Bawi mnie, że wszystkie magazyny próbują mnie zapłodnić. Ta ciąża jest takim słowem, które magnetyzuje polskie media niesamowicie. Dzisiaj trochę więcej zjadłam i boję się, że znów będą jakieś plotki - śmieje się w rozmowie z DDTVN Agnieszka Woźniak-Starak.

Ale cieszy się, że już nie funkcjonuje w mediach jako ta co nie chce mieć dzieci i nawet ich nie lubi.

Mało tego funkcjonowałam nawet jako ta, która nie lubi dzieci czego nigdy nie powiedziałam. Irytują mnie rzeczy, które są krzywdzące, a to jest plotka niech sobie lata.

A jak komentuje Agnieszka Woźniak-Starak? to, że ludzie jej wypominają wiek i komentują, że już czas na dziecko, bo zegar biologiczny tyka?

Jakbym sama nie wiedziała.

Co jeszcze powiedziała dziennikarka w wywiadzie? O tym co w swoim życiu opanowała do perfekcji. Obejrzyjcie całość wywiadu. Jedno widać gołym okiem Agnieszka Woźniak-Starak jest bardzo szczęśliwa.

Agnieszka Woźniak-Starak jest zdziwiona, że wszyscy czekają, aż zajdzie w ciąże. Ale podchodzi do tego z humorem.