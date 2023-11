Nazwisko prowadzącej nową edycję „Big Brothera” w TVN7 szefowie stacji trzymali w tajemnicy długo. Jednak gdy Marcin Prokop wreszcie ogłosił, że będzie to Agnieszka Woźniak-Starak zaskoczenia nie było.

„Big Brother”, który zadebiutował na antenie TVN 18 lat temu, rzeczywiście był wielkim hitem. Ale dużej oglądalności (4,5 mln widzów) towarzyszyły nie tylko zachwyty, ale i krytyka. Czy prezenterka nie obawia się, że w nowej edycji show – tak jak przed laty – mogą pojawić się kontrowersje? Rozmawialiśmy z nią niedługo przed startem show.

– Mogą? One pojawią się na bank, bo kontrowersje są wpisane w ten format. Nigdy się ich nie bałam i podejrzewam, że między innymi dlatego powierzono mi ten program. Bo tak się jakoś składa, że te najbardziej odważne projekty w TVN dostaję właśnie ja – śmieje się Woźniak-Starak. – Teraz wręcz liczę na to, że show będzie kontrowersyjny, bo wtedy wywoła emocje, a nam przecież chodzi o to, żeby widzowie nie pozostawali obojętni – dodaje.