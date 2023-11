Po ponad 10 latach przerwy na ekrany naszych telewizorów powrócił "Big Brother"! Reality-show tym razem emitowane jest codziennie, jednak w stacji TVN7. Poznaliśmy już uczestników programu, a także usłyszeliśmy głos Wielkiego Brata! To było niemałe zaskoczenie dla wszystkich, bo jak się okazuje jest nim kobieta, a dokładnie córka Krystyny Czubówny. Jak wygląda?

Nowy Wielki Brat - kim jest?

Na castingu do programu pojawiło się około 15 tysięcy osób, jednak do domu Wielkiego Brata dostała się tylko szesnastka! Choć program dopiero co wystartował (17 marca), to już zdążyła pożegnać się z nim jedna osoba, Agnieszka Raczyńska. Uczestniczka o miejsce w domu rywalizowała z Maciejem Borowiczem. Widzowie zdecydowali, że w domu zostanie Maciej.

Uczestnicy zostali zakwaterowani w nowym domu, jednak to nie były jedyne zmiany. Pojawili się nowi prowadzący i nowy Wielki Brat. Główną twarzą programu została Agnieszka Woźniak-Starak. A u jej boku zobaczymy Filipa Chajzera, Małgorzatę Ohme i Bartka Jędrzejaka. Wielkim Bratem została córka Krystyny Czubówny, Agnieszka Barjasz. Lektorka ukończyła studia na kierunku zarządzanie i marketing, prowadzi firmę matki oraz jest specjalistką od PR-u.

Jej głos już zdążył podzielić fanów programu.

- To mi się nie podoba nazwa powinna być Wielka Siostra trochę przesada dla producentów męski głos powinien być - Pierwsze mojej wrażenie bardzo słabe. Jestem rozczarowana! - Jest OK - pisali internauci.

Oto nowy Wielki Brat - Agnieszka Barjasz

Agnieszka jest lektorką tak jak mama

