Doda już niebawem pojawi się w "Dzień dobry TVN" po niemal dziesięcioletniej przerwie. Wywiad z gwiazdą budzi emocje, bo program współprowadzi Małgorzata Rozenek, czyli obecna żona Radosława Majdana. Już wiadomo, że do spotkania kobiet najprawdopodobniej nie dojdzie nawet przypadkowo w studiu. "Super Express" informuje o zaskakujących ustaleniach...

Reklama

Już wiadomo, kto przeprowadzi rozmowę z Dodą w "Dzień dobry TVN"!

Doda aktualnie ma swój czas, a jej nowa płyta jest prawdziwym hitem. Artystka właśnie wypuściła kolejny singiel, a tymczasem trwają przygotowania do rozmowy Dody w "Dzień dobry TVN" po wieloletniej przerwie. Gwiazda nie tylko porozmawia z prowadzącymi, ale też zaśpiewa na scenie nowy singiel "Zatańczę z aniołami". Do tej pory trwały spekulacje, kto przeprowadzi rozmowę z Dodą w "Dzień dobry TVN" i już wszystko stało się jasne! Z pewnością nie będą to Agnieszka Woźniak-Starak ani Małgorzata Rozenek, o czym informuje "Super Express":

Dyżury prowadzących i data zaproszenia Dody specjalnie zostały tak ustawione, by w studiu nie wpadła na nią ani Aga, ani Małgosia - dowiedział się "Super Express" od produkcji.

Doda miała zostać zaproszona tego dnia, kiedy obie prowadzące mają wolne, aby nie spotkały się w studiu. Wywiad z Dodą w "Dzień dobry TVN" mają przeprowadzić Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik.

Instagram @dodaqueen

Zobacz także: Doda o zakończeniu kariery piosenkarki estradowej. "Znajdę sobie nową pracę i nową pasję"

Doda nie ukrywała, że po głośnym wywiadzie sprzed lat z Agnieszką Woźniak-Starak mało prawdopodobne, że rozmawiałby z nią w studio. Co więcej, artystka nie ukrywa, że z Małgorzatą Rozenek też nie chciałaby rozmawiać, choć podkreślała, że nie ma wpływu na to, kto danego dnia prowadzi program.

Czy ona ma jakieś, jakiekolwiek merytoryczne doświadczenie muzyczne? Czy ona by wiedziała, poza plotkami i głupotami, o czym ze mną rozmawiać? - powiedziała kilka dni temu Pomponikowi.

Instagram @dodaqueen

Ostatecznie, jak informuje "Super Express" to Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik mieliby przeprowadzić rozmowę z Dodą w "Dzień dobry TVN". Dobry wybór?

Instagram @annakalczynskam