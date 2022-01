Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana przez paparazzi pod studiem TVN. Ta sukienka zachwyciła fanów

Gabi Drzewiecka stała się jedną z najbardziej rozchwytywanych gwiazd TVN-u. Kilka tygodni temu prowadziła Fryderyki, a teraz Sopot TOP of the TOP Festival 2021 w towarzystwie Agnieszki Woźniak-Starak i Marcina Prokopa. To idealnie miejsce na pokazanie się i zaprezentowanie w najmodniejszej kreacji. Widzowie zwracają ogromną uwagę na wygląd artystów, jak i prowadzących, a potem komentują w Internecie. Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła we wszystkich kreacjach. Z kolei Gabi Drzewieckiej dostało się za zbyt krótką sukienkę! Co miała na sobie? Zobacz także: Dlaczego Gabi Drzewiecka płakała po pierwszym odcinku "Big Brothera"? Gabi Drzewiecka na Sopot TOP of the TOP Festival 2021 w za krótkiej sukience? Agnieszka Woźniak-Starak uchodzi z jedną z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce. Często internauci zauważają, że inne prezenterki u jej boku wypadają... znacznie słabiej. Czy tak też było z Gabi Drzewiecką? Gabi Drzewiecka miała na sobie dwa looki. Pierwsza to stylizacja w kolorze limonki, składająca się z długiej spódnicy i krótkiego topu z rękawem po jednej stronie. Ta przypadła widzom do gustu. W sieci pojawiły się same pozytywne komentarze: Pięknie kochana! Co tu pisać, klasa, szyk Gabi, wyglądasz cudownie!!! Zobacz także: Gabi Drzewiecka wyrasta na wielką gwiazdę TVN. Kim jest? Czy ma chłopaka? Poznajcie ją lepiej! Druga kreacja prezenterki już tak nie zachwyciła. Gabi miała na sobie błyszczącą, bardzo krótką sukienkę z bufiastymi rękawami. Sukienka zdecydowanie dodała jej kilogramów. Być może sylwetka Drzewieckiej zniekształciła się przez bufiaste rękawy? Warto też zauważyć, że sukienka jest za krótka, co paradoksalnie skraca jej nogi. Poza tym wystarczy chwila nieuwagi, aby prezenterka zaliczyła...