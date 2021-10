Agnieszka Woźniak-Starak przyłapana przez paparazzi. Wieczorem pozowała na ściance z teściem!

Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do Warszawy. Przygotowuje się do powrotu do pracy?

Agnieszka Woźniak-Starak po tragicznej stracie męża w wypadku motorówki na Mazurach całkowicie wycofała się z show-biznesu. Na święta dziennikarka wyjechała w góry, gdzie spędzała większość czasu w ciągu ostatnich miesięcy. Niedawno na Instagramie umieściła wymowny wpis, w którym Agnieszka Woźniak-Starak zaznaczyła, że wraca do pracy. Pora wracać... @newonce_radio #march #lifebalance #staytuned Jak informowaliśmy wcześniej dziennikarka dostała propozycję prowadzenia audycji w Newonce Radio Piotra Kędzierskiego. Teraz paparazzi przyłapali Agnieszkę Woźniak-Starak w Warszawie. Gwiazda przygotowuje się do nowej pracy? Agnieszka Woźniak-Starak w Warszawie Agnieszka Woźniak-Starak wróciła do Warszawy i zgodnie z zapowiedzią najprawdopodobniej przygotowuje się do nowej roli. Paparazzi przyłapali gwiazdę podczas załatwiania spraw, widać, że dziennikarka jest bardzo zajęta. Na koniec dnia Agnieszka Woźniak-Starak odwiedziła też Fundację Rodziny Staraków. Na zdjęciach widać, że dziennikarka jest poważna, ale czasem na jej twarzy zagości uśmiech. Z pewnością powrót do pracy do ogromne wydarzenie po tak długiej przerwie, jednak fani dziennikarki są zachwyceni, że już niebawem będą mogli usłyszeć ją w audycji radiowej i przesyłają mnóstwo słów wsparcia: Życie toczy się dalej, chociaż wydaje się, że to niemożliwe ...cieszę się na ten powrót ❤ Jesteś mega silną Kobietą. Brawo Aguś👏 Czekamy na Ciebie❤️ Czekamy😘! oby to była "pora wracać" do siebie 💚 Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia Agnieszki Woźniak-Starak! Dziennikarka wygląda doskonale. Agnieszka Woźniak-Starak ostatni miesiąc spędziła w górach. Teraz dziennikarka wróciła...