Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych butach tego sezonu! Wiemy, gdzie znaleźć podobne!

Agnieszka Woźniak-Starak po raz kolejny zachwyca swoją stylizacją. Dziennikarka została przyłapana przez paparazzi, kiedy opuszczała studio "Dzień Dobry TVN" i zwróciła uwagę swoim zestawem w stylu boho z kultowymi kowbojkami w roli głównej! Ten model od Isabel Marant kosztuje 2,8 tys. zł, ale sprawdziliśmy, gdzie można znaleźć podobne w dużo niższej cenie. Agnieszka Woźniak-Starak w najmodniejszych kozakach na jesień! Agnieszka Woźniak-Starak doskonale wie, jak łączyć lekkie sukienki w stylu boho z kozakami, aby tworzyć idealne stylizacje na jesień. Tym razem gwiazda TVN sięgnęła po kultowe beżowe kowbojki, które wyglądają obłędnie w zestawieniu z krótkimi, zwiewnymi sukienkami. Co prawda ich cena może przyprawić o ból głowy i wynosi niemal 3 tys. zł, ale mamy dla Was dobrą wiadomość, bo podobne modele kupicie w topowych sieciówkach. W aktualniej kolekcji Zary niemal identyczne skórzane kozaki kupicie za 459 zł. Nic dziwnego, że ten model wyprzedaje się błyskawicznie! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w botkach na słupku. Za 89 zł kupisz podobny model Agnieszka Woźniak-Starak doskonale wie, do jakich stylizacji wybierać kowbojki, aby wyglądać obłędnie. Dziennikarka to niekwestionowana ikona stylu, a zestawy boho w jej wydaniu to prawdziwy majstersztyk! Kowbojki idealnie sprawdzają się nie tylko do stylizacji boho , ale również do letnich sukienek, które można wykorzystywać w jesiennych zestawach. W tym sezonie ten model butów jest prawdziwym hitem, a model od Isabel Marant stał się już kultową propozycją, którą uwielbiaja nosić gwiazdy. Beżowe kowbojki to idealny model na jesień. Ciekawe propozycje znajdziecie w topowych sieciówkach. W...