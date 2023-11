Agnieszka Woźniak-Starak pokazała, jak wyjątkowy prezent przygotowała dla swojego męża z okazji urodzin. Niestety, 18 sierpnia Piotr Woźniak-Starak zginął w wypadku na jeziorze Kisajno, a jego ukochana żona nie zdążyła mu wręczyć prezentu, który mieli odebrać razem po powrocie z Mazur... Gwiazda TVN opublikowała w sieci poruszajacy wpis i zdjęcie z pięknym psem, który właśnie miał być niespodzianką dla producenta filmowego.

Agnieszka Woźniak-Starak od blisko trzech miesięcy przeżywa prawdziwy dramat. Po śmierci męża gwiazda TVN bardzo rzadko pokazuje się publicznie i nie udziela się medialnie. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i udzieliła wywiadu Dorocie Wellman. Ich rozmowa o dokumencie, w którym Agnieszka pokazała kulisy filmu "Ukryta gra" został wyemitowany w programie "Dzień dobry TVN". Teraz gwiazda TVN podziękowała swoim fanom za wsparcie i pozytywne komentarze. Przy okazji zdradziła poruszającą historię psa, który miał być prezentem dla Piotra Woźniaka-Staraka.

Chciałam Wam podziękować za wszystkie ciepłe słowa po dzisiejszym wywiadzie, to dla mnie naprawdę ważne. A to jest Vlad. Vlad miał być psem Piotrka, kupiłam mu go na urodziny, to miał być nasz trzeci Rhodesian, mieliśmy go odebrać po powrocie z Mazur, nie zdążyliśmy- napisała Agnieszka Woźniak-Starak.