Stacja TVN wyemitowała dokument o kulisach filmu "Ukryta gra". Program zrealizowała Agnieszka Woźniak-Starak, która w czasie pracy na planie filmu rozmawiała z twórcami i aktorami, którzy wystąpili w ostatnim filmie wyprodukowanym przez Piotra Woźniaka-Staraka. "Ukryta gra" to ostatnie dzieło utalentowanego producenta, który 18 sierpnia br. zginął w wypadku na jeziorze Kisajno na Mazurach. Teraz blisko trzy miesiące po jego śmierci produkcja trafiła do kin, a stacja TVN pokazała jej kulisy. To ostatni program w którym wystąpił Piotr Woźniak-Starak. Dziś jego słowa o filmie poruszają do łez...

Piotr Woźniak-Starak o pracy nad filmem "Ukryta gra"

Agnieszka Woźniak-Starak w programie "Dzień Dobry TVN" opowiedziała o dokumencie, który stworzyła, żeby pokazać widzom kulisy powstawania filmu swojego męża. Niestety, radość związana z premierą filmu przeplata się z wielkim bólem po śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, producenta "Ukrytej gry". Agnieszka Woźniak-Starak w rozmowie z Dorotą Wellman przyznała, że do dziś nie jest w stanie oglądać swojego dokumentu w całości...

Making of oglądam tak, że na moje potrzeby fragmenty z Piotrem zostały wycięte. Nie oglądam, nie jestem w stanie. Na premierze, gdy puszczono jego głos, zatkałam uszy - przyznała wzruszona Agnieszka Woźniak-Starak.

Widzowie mieli dziś okazję zobaczyć "making of" zrealizowany przez Agnieszkę. Z dokumentu dowiadujemy się m.in. gdzie powstawaly zdjęcia i ile osób pracowało nad "Ukrytą grą". Najbardziej poruszają jednak wypowiedzi Piotra Woźniaka-Staraka, który z wielką pasją opowiadał o swojej pracy. Co Piotr Woźniak-Starak mówił o filmie "Ukryta gra"?

Największym wyzwaniem tej produkcji było znalezienie aktora klas A. W większości oni myślą, ze tu mogą jeszcze białe niedźwiedzie biegają to jest jedno, ale drugie, to my już jak już oni są zainteresowani mówimy, że reżyser jest debiutantem. To było wyzwanie, ale udało nam się to wszystko, zaprosiliśmy do współpracy Pawła Edelmana, jak i Alana Starskiego- mówił Piotr Woźniak-Starak.

Z dokumentu Agnieszki Woźniak-Starak dowiadujemy się, że główną rolę w "Ukrytej grze" miał zagrać zupełnie inny aktor! Początkowo główną rolę grał William Hurt- niestety po kilku dniach aktor doznał kontuzji, która uniemożliwiała mu dalsze występy. Wtedy zastąpił go Bill Pullman.

Nasz aktor poza planem miał wypadek- opowiadał mąż Agnieszki Woźniak-Starak. Musiałem podjąć błyskawiczną decyzję ponieważ sytuacja stała się podbramkowa dla filmowców tutaj w Polsce- przyznał w dokumencie Bill Pullman, który zastąpił Williama Hurta.

Piotr Woźniak-Starak w kulisach filmu zdradził, dlaczego to właśnie Pałac Kultury i Nauki był bardzo ważnym tłem w "Ukrytej grze".

To jest jeden z niewielu obiektów, który ma taką duszę tajemniczą, mocną a wręcz taką groźną- mówił producent filmowy. On gra w tym filmie, on robi tą atmosferę. I tojest jedna strona Pałacu Kultury, druga strona Pałacu Kultury jest jego efekt jaki on robi na amerykańskiej widowni. Wszyscy, co dostawali broszury, czy byli pytani mówią "co to jest? my mówimy to jest nasz obiekt, w nim będziemy kręcić". Oni normalnie robią takie rzeczy w studiu.

Widzieliście dokument o pracy nad filmem "Ukryta gra"? Wybierze się do kina na ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka?

Piotr Woźniak-Starak w dokumencie swojej żony opowiadał o pracy nad filmem "Ukryta gra".

Agnieszka Woźniak-Starak do dziś nie jest w stanie oglądać dokumentu z udziałem męża.

