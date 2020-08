Agnieszka Woźniak-Starak po raz pierwszy o pracy w "Dzień Dobry TVN": "Alę się cieszę, naprawdę! 

Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga to nowy kobiecy duet, który właśnie dołączył do ekipy "Dzień Dobry TVN". Tę wiadomość ogłosił dziś Edward Miszczak, dyrektor programowy stacji, podczas ostatniego wakacyjnego wydania programu. Nowe prowadzące zobaczymy na antenie już 14 września. Agnieszka Woźniak-Starak właśnie skomentowała swój nowy rozdział zawodowy. Co powiedziała?

Agnieszka Woźniak-Starak o pracy w "Dzień Dobry TVN"

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do telewizji! Wraz z Ewą Drzyzgą poprowadzi "Dzień Dobry TVN". Już dawno nie było kobiecego duetu prowadzących w tym formacie. Edward Miszczak z zadowoleniem ogłosił nowe nazwiska na antenie TVN:

Przez ostatnie tygodnie to było polowanie na informacje. Szukaliśmy i testowaliśmy. I oto mamy: Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga. Ich doświadczenie dziennikarskie jest troszkę różne, ale kobiecy duet to nie nowość. Były już Jola Pieńkowska i Magda Mołek, ale tylko sezon lub dwa, dlatego namawiam was do zgodnej współpracy - powiedział dziś w "Dzień Dobry Wakacje".

Agnieszka Woźniak-Starak podzieliła się swoimi emocjami na Instagramie. Oto jak się czuje, dołączając do ekipy "Dzień Dobry TVN":

Panie i Panowie ! Oto my :-) Nowy i co najlepsze - kobiecy duet w @dziendobrytvn 🙏 Ale się cieszę, naprawdę! Mam nadzieję, że będziecie z nami od 14 września, bo przyda nam się Wasza dobra energia! Trzymajcie kciuki i do zobaczenia niedługo.

W imieniu redakcji, Aga ;-)

Z niecierpliwością czekamy na pierwsze wydanie!

