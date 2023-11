Agnieszka Woźniak-Starak pojawiła się na oficjalnej premierze filmu "Ukryta Gra", wyprodukowanego przez Piotra Woźniaka-Staraka, na Festiwalu Filmowym w Gdyni 2019. W ten sposób prezenterka uczciła pamięć tragicznie zmarłego męża. Było to pierwsze publiczne wyjście Agnieszki od dnia pogrzebu Piotra.

8 listopada do kin trafi ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Starak - „Ukryta gra”. To światowa produkcja, w której główne role grają m.in. Robert Więckiewicz, Bill Pullman, Lotte Verbeek, James Bloor oraz Corey Johnson.

Lata 60., amerykański sen zamienia się w koszmar, radzieckie wojska płyną w stronę Kuby, Chruszczow grozi atakiem nuklearnym. Napięcie między USA a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. Co wydarzy się podczas tego spotkania? Kto okaże się prawdziwym zwycięzcą? Jedno jest pewne: Joshua Mansky (Bill Pullman) rozegra pojedynek, w którym stawką jest ratowanie ludzkości przed nuklearną zagładą - brzmi opis filmu.