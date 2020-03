Agnieszka Woźniak-Starak zaczyna nową pracę! Kto będzie jej pierwszym gościem?

Agnieszka Woźniak-Starak niedawno wróciła do Warszawy. Po dość długim pobycie w Zakopanem, gdzie odzyskała spokój po starcie męża, postanowiła wrócić do domu i zaczęła pracę w newonce.radio. Dziennikarka będzie tam prowadzić audycję „Life Balance”, a zaczyna już 11 marca o godz. 16:00. Zobaczcie, jak sama zapowiedziała swój program!

Agnieszka Woźniak-Starak swoją karierę dziennikarską zaczynała właśnie od pracy w radiu. Teraz postanowiła wrócić do swoich korzeni:

Jutro o 16:00 na żywo w Newonceradio premiera mojej audycji "Life Balance". Trochę się stresuję, bo co tydzień będziemy podejmować ważne, życiowe tematy, co zawsze wiąże się z pewną odpowiedzialnością. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy tak samo jak, ja szukają odpowiedzi na różne pytania, znajdą w tych rozmowach coś wartościowego - napisała dziennikarka.