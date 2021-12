Agnieszka Woźniak-Starak miała stłuczkę? Najnowsze zdjęcia paparazzi! 

Agnieszka Woźniak-Starak, współprowadząca "Dzień Dobry TVN" , kocha luksusowe marki, jednak nie lubi epatować nimi na siłę. Jej ostatnia stylizacja to idealny na to dowód. Woźniak-Starak została przyłapana przez paparazzi, kiedy wychodziła ze studia śniadaniówki TVN. Gwiazda miała na sobie czarne skórzane spodnie, beżowy golf z szerokim kołnierzem oraz najważniejszy element jej stylizacji - oversizową zieloną kurtkę-kimono marki AMBUSH (ok. 5 tys. zł). Oryginalne zimowe kimono z pomarańczową podszewką to model unisex, który doskonale sprawdzi się zarówno na męskich, jak i kobiecych sylwetkach. W połączeniu z wąskimi spodniami i botkami na słupku czy szpilce magicznie wyszczupli i wydłuży waszą sylwetkę. Nie wierzycie? Spójrzcie tylko na Agnieszkę Woźniak-Starak, której look to udowadnia! Zobacz także: Julia Wieniawa w "Dzień Dobry TVN" zachwyciła butami na zimę. Magicznie wyszczuplają i wydłużają nogi Agnieszka Woźniak-Starak w zielonej kurtce kimono AMBUSH za 5 tysięcy złotych wygląda rewelacyjnie. To model unisex. Oversizowy model kurtki idealnie wygląda na szczupłej sylwetce Agnieszki Woźniak-Starak. W połączeniu ze skórzanymi spodniami i botkami na słupku jest w stanie wyszczuplić optycznie każdą figurę. Kurtka jeszcze niedawno kosztowała ponad 6 tysięcy złotych, jednak teraz możecie kupić ją na stronie Showroom.pl za 4800 złotych. Agnieszka do całości dobrała swoje ulubione botki na szpilce. To model Bottega Veneta za 4 tysiące złotych. Jak oceniacie look Agnieszki Woźniak-Starak? A zwłaszcza jej oryginalną kurtkę-kimono?