Agnieszka Woźniak-Starak ma nowego partnera? Zaskakujące doniesienia 

Piotr Woźniak-Starak nie żyje. Ta smutna wiadomość zelektryzowała świat mediów. Piotr Woźniak-Starak był cenionym i bardzo uzdolnionym producentem filmowym. Na swoim koncie miał takie hity kinowe, jak choćby "Bogów" czy też "Sztukę kochania". Niebawem na ekrany wejdzie jego kolejna produkcja pt. "Ukryta gra". Niestety, to ostatni film produkowany przez Piotr Woźniaka-Staraka, który będzie nam dane obejrzeć. Mąż Agnieszki Woźniak-Starak zmarł na skutek nieszczęśliwego wypadku na jeziorze Kisajno, do którego doszło w nocy z 17 na 18 sierpnia. Tabloid dotarł do nieoficjalnych przyczyn śmierci Piotra Woźniaka-Starak. Zobaczcie poniżej! Nieoficjalne przyczyny śmierci Piotra Woźniaka-Staraka Poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka na jeziorze Kisajno trwały cztery dni. Piątego dnia nurkowie natknęli się na jego ciało, o czym poinformował wiceszef MSWiA, Jarosław Zieliński. Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym - brzmiał jego wpis na Twitterze. Potwierdziły się najgorsze obawy. Wszystko wskazuje na to, że ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało odnalezione. Wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższym. — Jarosław Zieliński (@ZielinskiJaro) 22 sierpnia 2019 Ciało Piotra Woźniaka-Staraka zostało przetransportowane w asyście policji do Zakładu Medycyny Sądowej w Białymstoku. Biegli sądowi przeprowadzą teraz sekcję zwłok , która da odpowiedź na wszystkie nurtujące pytania dotyczące tego wypadku. Według zeznań Ewy O., która podróżowała tej nocy z Piotrem, podczas manewru skręcania oboje wypadli za burtę. 27-latce udało się dopłynąć do brzegu. Niestety, producent nie miał tyle szczęścia. ...