Agnieszka Woźniak-Starak ma nowego partnera? Dowodów coraz więcej, a gwiazda milczy! 

"To inni mają z tym problem, nie ja”, odpowiedziała Anna Cieślak (41), zapytana o różnicę wieku między nią a jej mężem Edwardem Miszczakiem (66). Aktorka jest młodsza od swojego wybranka o 26 lat. - Wiele osób zadaje sobie pytanie "Jak to możliwe?", ale już z tym nie walczę, bo wiem, że nic z tym nie zrobię - dodała. Gwiazda seriali „Na Wspólnej” i „Szadź” oraz dyrektor programowy TVN pobrali się 21 sierpnia. Kilka dni później pojawili się na konferencji stacji, podczas której Anna zdradziła, jak się czuje w roli młodej małżonki: - Czy ja wiem, czy taka młoda? Czterdziestoletnia małżonka czuje się świetnie, bo w moim sercu i we mnie jest dużo dobra. Aktorka po raz pierwszy publicznie mówiła o swoim związku z Miszczakiem. Nie mogła się go nachwalić! - Jest cudownym kreatorem, wizjonerem. (...) Jest pięknym człowiekiem, którego kocham, dodała. Jak zaczęła się ich miłość? Zobacz także: Anna Cieślak rozpływa się nad Edwardem Miszczakiem: "To jest chodzące dobro, to jest chodząca miłość" Historia Miłości Edwarda Miszczaka i Anny Cieślak Rok 2019 dla obojga był bardzo burzliwy. W lutym po długiej walce z chorobą zmarła pierwsza żona Edwarda. O Małgorzacie Miszczak niewiele wiadomo, rzadko uczestniczyła w życiu medialnym męża. Podobno zajmowała się wychowywaniem synów w Krakowie (dziś już dorosłych, Szymona i Szczepana), podczas gdy jej mąż wiele energii poświęcał na budowanie imperium TVN w Warszawie. W tym samym roku Anna Cieślak rozstała się z aktorem serialu „Na Wspólnej” Przemysławem Wyszyńskim, z którym była związana przez pięć lat. Kilka miesięcy później, podczas zamknięcia...