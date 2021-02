Agnieszka Woźniak-Starak dogryza ciężarnej Agnieszce Włodarczyk! "Zmądrzałaś trochę". Co miała na myśli? 

Po tym jak Agnieszka Włodarczyk ogłosiła w mediach społecznościowych, że zostanie mamą, w komentarzach mogliśmy zobaczyć liczne gratulacje od fanów i zaprzyjaźnionych gwiazd. Aktorka, która chętnie udziela się na Instagramie, tym razem postanowiła poruszyć temat swoich ostatnich urodzin, które wyjątkowo obchodziła na Gili w Indonezji, a także życia po 40. Nieoczekiwanie pod najnowszym postem głos zabrała Agnieszka Woźniak-Starak. Co na jej zaczepkę odpowiedziała Agnieszka Włodarczyk?

Agnieszka Woźniak-Starak komentuje ostatni wpis Agnieszki Włodarczyk

W grudniu Agnieszka Włodarczyk świętowała swoje 40 urodziny i jak się okazuje, ten moment w życiu skłonił ją do wielu przemyśleń, którymi podzieliła się ze swoimi obserwatorami w bardzo rozległym wpisie. Wtedy jeszcze nikt nie podejrzewał, że aktorka ma jeszcze jeden powód do radości i wkrótce zostanie mamą. Teraz postanowiła jeszcze raz wspomnieć ten dzień i na chwilę cofnąć się do momentu, w którym miała 30 lat.

Teraz już wiecie, że to były moje najpiękniejsze urodziny...

I pomyśleć, że kiedy miałam 30 lat wydawało mi się, że nic dobrego mnie już w życiu nie spotka...

Agnieszka Włodarczyk uznała, że życie zaczyna się po czterdziestce i jak widać, faktycznie coś w tym jest. Pod postem oczywiście pojawiło się wiele komentarzy, w tym jeden od samej Agnieszki Woźniak-Starak.

Agulek, kochana, to widać zmądrzałaś trochę od tej trzydziestki! 😅❤️🙌🏼 - napisała.

Choć wcześniej kobiety łączyło niewiele poza tym samym imieniem, to poznały się lepiej na planie programu "Azja Express", gdzie aktorka wystąpiła w roli uczestniczki, a dziennikarka była jego prowadzącą. Czy komentarz Agnieszki Woźniak-Starak wpłynie na ich relacje? Zdecydowanie nie! To zabawny koleżeński przytyk, na który Agnieszka Włodarczyk zareagowała, publikując jedynie płaczącą ze śmiechu emotkę. Chcielibyśmy wiedzieć, co obie miały na myśli!

Agnieszka Woźniak-Starak i Agnieszka Włodarczyk poznały się lepiej podczas programu "Azja Express". Jak się okazuje, kobiety zapałały do siebie sympatią.

