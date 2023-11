Reklama

Dramat Agnieszki Włodarczyk. Jej ukochany pies, Leo, odszedł po długiej chorobie. Jak udało się nam dowiedzieć, czworonożny przyjaciel gwiazdy cierpiał na raka śledziony. Agnieszka Włodarczyk pożegnała go na Instagramie długim i wzruszającym wpisem.

Tak się nie robi człowiekowi!!! Pękło mi serce na milion kawałków, nie ma mnie. Moja miłości, mój śmieszku, mój rudy psi-ludziku... do zobaczenia w lepszym świecie - napisała poruszona aktorka.

Fani aktorki ruszyli jej z pomocą. Na jej Instagramie pojawiły się dziesiątki komentarzy od osób, które bardzo dobrze rozumieją, co to znaczy stracić czworonożnego przyjaciela i jak bardzo może to boleć. Wśród nich pojawiła się także wiadomość od Izy Miko, która słynie z tego, że kocha wszystkie zwierzęta.

Tej miłości nie da się opisać, ale nawet ten ból jest sam w sobie piękny, bo tak kochać i być kochanym jest cudowne. Leo może teraz być z Tobą cały czas. On nawet nie wie, dlaczego się tak smucisz, bo on cały czas jest, tylko nie ma już futerka, ciepełka i mokrego noska i tego boskiego zapachu... wiem. Teraz musisz nauczyć się czuć go inaczej. Jak tylko pozwolisz sobie i wejdziesz na wyższa wibracje, on będzie mógł się Tobie pokazać w różnych formach - zapewnia Izabella Miko.

Agnieszka Włodarczyk, która czeka, aż prochy jej czworonożnego przyjaciela wrócą do niej z Lublina, gdzie znajduje się krematorium dla zwierząt, nie spodziewała się nawet takiego odzewu. W nowym wpisie podziękowała swoim fanom za tyle ciepłych słów otuchy.

To dla mnie wiele znaczy i przywraca wiarę w ludzi. Niedługo minie tydzień od Jego śmierci, a ja nadal jestem struta... w domu jest pusto i cicho... I to zastanawianie się, co jeszcze mogłam zrobić. Potem myśli, kiedy Leo ostatni raz widział śnieg... I jak kupowałam drewno do kominka na zimę nie przypuszczałam, że odejdzie zanim zdążę je spalić - napisała zrozpaczona Agnieszka Włodarczyk.

Mamy nadzieję, że Agnieszka Włodarczyk zdoła się pozbierać po tej tragedii! Trzymamy za nią kciuki!

Agnieszka Włodarczyk była bardzo przywiązana do Leo

