Agnieszka Włodarczyk chętnie relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Często publikuje tam zdjęcia z mężem i synkiem, a także otwarcie opowiada o ważnych rodzinnych momentach. Tym razem pochwaliła się zdjęciem ze swoją "drugą mamą", czyli teściową. Internauci nie szczędzą ciepłych słów, a przy tym zwracają uwagę na uderzające podobieństwo Roberta Karasia do swojej rodzicielki.

Agnieszka Włodarczyk chwali się teściową

44-letnia Agnieszka Włodarczyk opublikowała na Instagramie zdjęcie, które natychmiast wywołało poruszenie wśród internautów. Na fotografii widzimy ją wraz z mamą swojego męża, Roberta Karasia. Obie panie pozują w identycznych stylizacjach i promiennych uśmiechach. To nie pierwsze publiczne pojawienie się mamy Roberta Karasia, pani Beaty, na profilu aktorki, ale tym razem zdjęcie zyskało wyjątkowy wydźwięk dzięki opisowi Włodarczyk. Wyznała bowiem:

Jaka to ulga, jak ma się dobre relacje z mamą męża. Nie lubię mówić z ''teściową'', raczej drugą mamą

Internauci są zachwyceni. Komentarze pełne są uznania dla relacji między aktorką a jej teściową. Zwracają też uwagę na jeden szczegół.

Uderzające podobieństwo Roberta Karasia do mamy

Wielu internautów zwróciło również uwagę, że Robert Karaś jest niezwykle podobny do mamy. Niektórzy żartobliwie stwierdzili nawet, że wygląda to tak, jakby Agnieszka Włodarczyk pozowała z mężem.

Myślałam że to Robert przebrany

Miałam to samo

Dżizas, wygląda jak Twój mąż w makijażu, ubrany w damskie rzeczy

Przecież to Karaś w peruce

Sama Agnieszka Włodarczyk pod jednym z wpisów przyznała fanom rację, pisząc:

(Robert - przyp. red.) jest mega podobny do Mamy

Historia miłości Agnieszki i Roberta

Związek Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia został oficjalnie potwierdzony przez parę w 2020 roku. Trzy lata później, w 2023 roku, zakochani zdecydowali się na ślub. Co ciekawe, ceremonia odbyła się aż dwa razy – najpierw w Polsce, a następnie w Dubaju. Druga uroczystość była spełnieniem marzeń aktorki, która nie kryła emocji związanych z wydarzeniem.

Szczegóły ślubu w Dubaju Włodarczyk chętnie udostępniała w mediach społecznościowych, dzieląc się nie tylko zdjęciami, ale również emocjami towarzyszącymi temu wydarzeniu. Para wychowuje wspólnie syna o imieniu Milan, a ich życie rodzinne często pojawia się w relacjach na Instagramie.

Agnieszka Włodarczyk nie ukrywa, że relacje z rodziną Roberta Karasia są dla niej bardzo ważne. Aktorka często podkreśla, jak wiele znaczy dla niej dobra atmosfera domowa i wzajemne wsparcie. W swoich mediach społecznościowych niejednokrotnie opowiadała o codziennym życiu z mężem i ich synem, a także o relacjach z jego rodziną.

Zdjęcie z panią Beatą to kolejny dowód na to, że Agnieszka Włodarczyk znajduje się w bardzo dobrych stosunkach z teściową.

