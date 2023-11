Agnieszka Włodarczyk ma nowego partnera?! Aktorka pojawiła się na premierze filmu "Ukryta Gra" w towarzystwie przystojnego mężczyzny, którego wszyscy okrzyknęli chłopakiem gwiazdy. Ale czy rzeczywiście Agnieszka znalazła w końcu miłość?

Agnieszka Włodarczyk z bratem na ściance!

Nic z tych rzeczy - Agnieszka na film zabrała młodszego o dziesięć lat brata, Roberta Stasiukiewicza. Rodzeństwo spędza ze sobą mnóstwo czasu, choć rzeczywiście rzadko pojawiają się na oficjalnych imprezach razem. Niektórzy więc mogli go wziąć za nowego chłopaka gwiazdy, tym bardziej, że o jej życiu uczuciowym ostatnio mocno przycichło.

W listopadzie 2018 roku Agnieszka rozstała się z wokalistą, Maciejem Grendą, znanym m.in. z "The Voice of Poland". Wcześniej związana była m.in. z tajemniczym Gabrielem, a lata temu z Mikołajem Krawczykiem. Wiązano ją również z Sławkiem Uniatowskim. Czy teraz kogoś ma? To pozostaje tajemnicą samej Włodarczyk.

Agnieszka Włodarczyk na premierze filmu "Ukryta Gra" z bratem, Robertem.

Dla Agnieszki była to ważna premiera, bowiem "Ukryta Gra" to ostatni film wyprodukowany przez Piotra Woźniaka-Staraka, przyjaciela aktorki. Tuż po jego śmierci pożegnała go wzruszającymi słowami:

Dziękuję Ci za dobroć, troskę, za to, że nigdy nawet przez moment nie czułam się źle w Twoim towarzystwie... Za ogromną gościnność, za rozmowy o muzie i filmach... Za to, że obdarzyłeś mnie ogromnym zaufaniem jakbym była członkiem rodziny... Że mówiłeś do mnie „Sister” Że robiłeś sobie ze mnie jaja-kocham to.. Że mówiłeś, że masz dziewięć żyć... Wierzyłam w to! Ale w to co się zdarzyło uwierzyć nie mogę Piotruś. Wariacie Ty nasz - pisała.

A Wy wybieracie się do kina na ten film?