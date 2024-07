Kilka tygodni temu prasa rozpisała się o nowej ksywce Agnieszki Szulim. Dzięki związkowi z jednym z najbardziej wpływowych ludzi w Polsce, Piotrem Woźniakiem-Starakiem, prezenterka została przez współpracowników nazwana "prezesową", a milioner dba o to, żeby żyło się jej jak najlepiej. Przypomnijmy: Milioner rozpieszcza Szulim. Przedstawił jej teściową w romantycznym miejscu Europy

Gwiazda podchodzi z dystansem do takich plotek jak te. W rozmowie z AfterParty.pl przyznała, że nie ma pojęcia skąd się wzięła taka plotka, zapewnia jednak, że ludzie z jej programu "Na językach" często z niej żartują. Nie ma jednak nic przeciwko temu, ponieważ doskonale zdaje sobie sprawę, że z racji wykonywanego zawodu, może być obiektem zainteresowań:

Na kolegium była taka dość długa rozkminka, skąd się wzięła ta "prezesowa", więc nie wiem. Zawsze jestem obiektem żartów w pracy, bardzo częstym, dostarczam im wiele rozrywki, bardzo się cieszę, że mają się czym zajmować. Ja słyszałam takie głosy, że "dobrze jej tak, że sama rozmawia o życiu prywatnym gwiazd i wsadza nos tam gdzie nie trzeba, więc zasłużyła". Ja zawsze mówiłam, że będąc w show-biznesie, robiąc to co robię, ja się liczyłam z tym, z tym co się dzieje. To że mówię, trochę żartując, że mnie to życie przygania, bo czytam rzeczy niestworzone, to staram się z tego śmiać, bo myślę, że nie można tego traktować tak poważnie - przekonuje Agnieszka