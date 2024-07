Agnieszka Woźniak-Starak skomentowała wizualizację Łukasza Jakóbiaka! Kilka tygodni temu coach nabrał wszystkich swoich fanów, że został zaproszony do programu Ellen DeGeneres. Było to jego wielkie marzenie, które postanowił zwizualizować. W tym celu wynajął studio, które urządził tak, żeby wyglądało jak amerykańskie studio Ellen. Znalazł też kobietę, która jest podobna do Ellen i udzielił jej wywiadu. Kiedy wszyscy myśleli, że to prawda, Łukasz Jakóbiak wyznał, że tylko sobie wizualizował, jak mogłoby to wyglądać. Teraz głos w tej sprawie zabrała Agnieszka Woźniak-Starak, która aktualnie przebywa w Indiach na planie programu "India Express".

Agnieszka Woźniak-Starak o wizualizacji Łukasza Jakóbiaka

Agnieszka Woźniak-Starak w wywiadzie dla "Glamour" wyznała, że nie do końca rozumie Polaków. Dziennikarka trochę ponarzekała na mentalność rodaków. Dobrym pretekstem do tego wywiadu była właśnie wizualizacja Łukasza Jakóbiaka. Czy gwiazda popiera ten pomysł?

Podam przykład Łukasza Jakóbiaka, który skonfigurował swój występ u Ellen DeGeneres. Hejt, który się na niego wylał jest dla mnie kompletną zagadką. Obserwując reakcję innych na to, co zrobił, pomyślałam, że nigdy nie zrozumiem ludzi w tym kraju. Facet wpadł na pomysł, żeby odtworzyć studio z Los Angeles z najdrobniejszymi szczegółami, poszukać aktorki podobnej do Ellen… A wszystko po to, by zrealizować swój cel. Być może po tej akcji Ellen o nim usłyszy i się nim zainteresuje. Wziął sprawy w swoje ręce, zaryzykował i super! Takich ludzi lubię - mówi Agnieszka.

Zgadzacie się z Agnieszką?

