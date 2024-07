Rozpoczął się rok szkolny. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak nasze gwiazdy wspominają swoje lata szkolne.

Czytaj także: Magda Steczkowska przez szkołę nie pamięta nic z dzieciństwa. A Rafał Rutkowski?

Dowiedzieliśmy się, jak wspominają ten czas gwiazdy show „Aplauz, Aplauz” Agnieszka Szulim i Małgorzata Ohme! Prymuski czy lawirantki?

Zobacz także

Pamiętam, jak moja mama w ciężkich czasach chodziła z papierem toaletowym do nauczycielki, żeby ją przekupić. Ale nie dlatego, żeby podciągnąć mi oceny, ale po to, by częściej brała mnie do odpowiedzi. Powód? Pani miała mnie już dość, bo ja zgłaszałam się do wszystkiego, nie dając szans innym dzieciom – zdradziła nam Ohme.