Agnieszka Skrzeczkowska to influencerka, która zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Popularność umocniła jej relacja z Karoliną Brzuszczyńską, również influencerką, z którą wspólnie wystąpiła w programie "Love Never Lies". Ich związek, wystawiony na próbę w trakcie reality show, przetrwał i zaowocował ślubem oraz kolejnym krokiem – decyzją o powiększeniu rodziny.

Wielka miłość i ślub we Włoszech

Przypomnijmy, że udział Agnieszki i Karoliny w 3. edycji programu "Love Never Lies" zakończył się ich zwycięstwem. Z kolei w październiku br. Agnieszka i Karolina wzięły ślub w malowniczej Toskanii, a romantycznymi kadrami dzieliły się w mediach społecznościowych. Teraz opowiedziały o całej ceremonii, a także o swoich dalszych planach w programie „Dzień dobry TVN”.

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska chcą powiększyć rodzinę

W programie „Dzień dobry TVN” Skrzeczkowska i Brzuszczyńska otwarcie opowiedziały o swoich planach związanych z macierzyństwem. Zdecydowały, że to Karolina Brzuszczyńska urodzi dziecko, a wykorzystana zostanie komórka jajowa Agnieszki Skrzeczkowskiej. Wybór ten uzasadniły chęcią zbudowania wspólnej więzi z dzieckiem przez obie kobiety.

Zdecydowałyśmy się, że Karolina urodzi dziecko z moją komórką jajową, żebyśmy obie czuły więź po prostu z dzieckiem. I tego się trzymamy, ale wychodzimy z założenia, że obie mamy macice, więc gdyby okazało się, że jedna nie może, albo druga ma lepsze warunki, to zawsze możemy to zmienić - wyjaśniła Skrzeczkowska

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne w Polsce, procedura, na którą się zdecydowały, nie jest możliwa do przeprowadzenia w naszym kraju. Z tego powodu influencerki zaczęły poszukiwać kliniki za granicą.

Na razie taką lokalizację wstępną wybrałyśmy na Cyprze, bo jest tam korzystna cena, a też cieszą się dobrymi opiniami, więc prawdopodobnie tam, ale nie jest to jeszcze potwierdzone - zdradziły w tej samej rozmowie

Podczas rozmowy padło również pytanie o wybór dawcy.

To będzie anonimowy dawca po prostu - przyznały wprost

Agnieszka Skrzeczkowska i Karolina Brzuszczyńska/Fot. Adam Jankowski/REPORTER

