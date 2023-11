Zaledwie kilka tygodni temu Agnieszka Sienkiewicz poinformowała swoich fanów, że spodziewa się drugiego dziecka. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" pochwaliła się wówczas sporym brzuszkiem, co oznaczało, że dość długo udało się jej ukryć fakt, że po raz drugi zostanie mamą. Od kiedy aktorka przekazała radosne wiadomości w sieci trudno znaleźć zdjęcia, na których chwali się rosnącym brzuszkiem. Aktorka w przeciwieństwie m.in. do Sary Boruc i Agnieszki Kaczorowskiej, nie zamierza pokazywać swoim fanon, jak prezentuje się w zaawansowanej ciąży. Dlaczego? Agnieszka Sienkiewicz opublikowała wpis, w którym tłumaczy dlaczego nie zamierza tego robić. Fanki są zachwycone szczerym wyznaniem aktorki.

Agnieszka Sienkiewicz w swoim najnowszym wpisie na Instagramie przyznała wprost, że nie zamierza udawać, że świetnie znosi ciążę. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" nie ukrywa, że według niej stan błogosławiony jest "ciutkę" przereklamowany.

Aktorka zdradziła, dlaczego nie zamierza opublikować zdjęcia, na których będzie można zobaczyć, jak rośnie jej ciążowy brzuszek.

Jak na wpis aktorki zareagowały jej fanki? Są zachwycone szczerością Agnieszki Sienkiewicz!

- Ja się zgadzam w 100%. Nie lubiłam tego stanu ani w pierwszej ani w drugiej ciąży. Wszyscy mi mówili jak pięknie wyglądam a ja się czułam jak słonica .......nie robiłam sesji ciążowej , ani selfie z brzuchem. Do tego dochodziły moje dwa ulubione ciążowe pytania: jak się czujesz ? ????i pod koniec: no kiedy Ty rodzisz ????Wytrwałości życzę ????

- Wreszcie ktoś kto myśli podobnie do mnie ???? dla mnie ciąża to nic przyjemnego. Kocham moje dziecko ale nienawidzę być w ciąży.

- Jak cudownie jest dowiedzieć się że ktoś w końcu myśli tak samo jak ja!! ????❤- pisały internautki.