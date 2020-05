Agnieszka Sienkiewicz pokazała zdjęcie z mamą ze swojego ślubu! W końcu widzimy, jak wyglądała jej suknia!

Agnieszka Sienkiewicz postanowiła złożyć życzenia z okazji Dnia Matki w wyjątkowy sposób! Opublikowała zdjęcie ze swojego ślubu, na którym jest jej mama i wyznała, że to dla niej symboliczna fotografia, co wyjaśniła we wzruszającym opisie. Gwiazda "Przyjaciółek" obecnie sama ma dwie córki i doskonale zdaje sobie sprawę z roli mamy w życiu dzieci. Tylko spójrzcie na to wyjątkowe zdjęcie...

Agnieszka Sienkiewicz złożyła wzruszające życzenia z okazji Dnia Matki!

Ślub Agnieszki Siewnkiewicz odbył się w tajemnicy w maju 2017 rok temu. Aktorce udało się utrzymać szczegóły uroczystości w sekrecie, a Atelier Juliette w Warszawie, w którym aktorka zamówiła suknię ślubną po uroczystości opublikowało zdjęcia projektu. Teraz gwiazda "Przyjaciółek" wróciła wspomnieniami do tego dnia i wykorzystała jedną z fotografii, aby podkreślić rolę mamy w jej życiu:

M A M A ❤️❤️❤️❤️ Uwielbiam to zdjęcie.... jest dla mnie symboliczne w pewnym sensie.... Idziesz do przodu, podejmujesz własne decyzje, odnosisz własne sukcesy i popełniasz błędy... ale kiedy się odwrócisz- Mama zawsze tam będzie, tuż za Toba ... w każdej chwili gotowa Ci pomoc. #milosc #dzienmatki #wdzięczność - napisała Agnieszka Sienkiewicz na Instagramie.

Internautki oczywiście zwróciły uwagę nie tylko na wzruszające słowa aktorki, ale również na jej suknię ślubną. Agnieszka Sienkiewicz w skromnej i eleganckiej sukni wyglądała przepięknie.

Wzruszające zdjęcie 😍 Pięknie wyglądasz 😍 Piękne zdjęcie i piękne słowa ♥️

Sami spójrzcie na to wzruszające zdjęcie!

Zobacz także: Córka Agnieszki Sienkiewicz ma dopiero 4 miesiące, a już pomaga swojej mamie w kuchni!

Agnieszka Sienkiewicz sama jest mamą dwóch córek.