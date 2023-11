Jak to się zaczęło?

...nasza pierwsza randka? Była taka sama jak u każdej innej nudnej pary. Poszliśmy do kina na Kac Vegas. Nie pamiętam tylko, czy na drugą, czy na trzecią część. Na pewno było to w drugiej połowie 2013 roku. Żeby było śmieszniej od razu wpadliśmy na fotoreporterów z jakiegoś tabloidu. Czyhali na nas w galerii handlowej. Mamy chociaż małą satysfakcję, bo nie wiedzieli, że to nasza pierwsza randka - mówi w książce "Jestem Isia"