Kilka miesięcy temu Agnieszka Radwańska ogłosiła, że kończy swoją sportową karierę. Jak się szybko okazało, nie oznacza to, że tenisistka zniknie z pierwszych stron gazet, wręcz przeciwnie. Zdecydowała się bowiem na udział w show "Taniec z Gwiazdami", a jakby tego było mało... właśnie nagrała swoją pierwszą piosenkę!

Agnieszka Radwańska zaczyna karierę wokalną?

Agnieszka Radwańska zdecydowanie nie próżnuje na swojej sportowej emeryturze i cały czas zaskakuje fanów. Udział w tanecznym show to jednak nie wszystko, bo zdecydowanie większą niespodzianką jest fakt, że Agnieszka Radwańska... nagrała piosenkę! Zrobiła to z okazji swojego benefisu, który odbędzie się 21 maja.

Z okazji mojego benefisu, który już 21 maja odbędzie się w Tauron Arenie w Krakowie, dostałam propozycję nagrania piosenki z Caroline Wozniacki. Zgodziłam się, to jedno z moich marzeń, które chciałam zrealizować po zakończeniu kariery - wyznała Agnieszka Radwańska na konferencji.

Utwór Agnieszki Radwańskiej i Caroline Wozniacki nazywa się "I love tenis". Muzykę stworzył Piotr Rubik, a słowa napisał Jacek Cygan. Trzeba przyznać, że piosenka tenisitek zaskakuje - zaczyna się słowami "Welcome to the show, siała baba mak", Agnieszka śpiewa po polsku, natomiast Wozniacki, która ma polskich rodziców i doskonale mówi w naszym języki, po angielsku.

Posłuchajcie sami i oceńcie, czy "I love tenis" podbije listy przebojów. Piosenka już budzi wielkie emocje!

Agnieszka Radwańska zrobi wokalną karierę?

Teraz Agnieszka Radwańska podbija parkiet w "Tańcu z Gwiazdami"

