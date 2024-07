W poniedziałkowy wieczór Agnieszka Krukówna pojawiła się na premierze filmu „Letnie przesilenie’’. Dawno niewidziana aktorka nie zachwyciła stylizacją... Zaliczyła wpadkę? (zobacz: Agnieszka Włodarczyk na otwarciu zakładu fryzjerskiego. Wpadka? Tu dzieje się za dużo!)

Aktorka miała na sobie komplet z połyskującej tkaniny od Celine. Kremowa, ołówkowa spódnica za kolano oraz oversize'owa bluzka w czerwono-granatowe paski wyglądają w porządku - mniej podobają nam się dodatki, które do nich dobrała. Odcień zbyt dużej kopertówki kontrastował z czerwienią na bluzce, zaś złote sandałki zupełnie nie „grały’’ z lookiem aktorki. Mamy zastrzeżenia również do fryzury Agnieszki Krukówny, która naszym zdaniem niezbyt pasuje do stylizacji i nie podkreśla urody aktorki.

A co wy sądzicie o tej stylizacji?

