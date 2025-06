Popularność Agnieszki Kotońskiej nie słabnie, a wręcz przeciwnie - stale rośnie. Fani chętnie śledzą jej losy nie tylko w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", ale także za pośrednictwem Instagrama. To właśnie w tym miejscu Kotońska ostatnio pochwaliła się nowymi fotkami w skąpym bikini. Fani zasypali ją lawiną komplementów.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie Agnieszka Kotońska przeszła sporą metamorfozę. Po tym, jak kilka lat temu udało jej się zrzucić ponad 40 kilogramów, tym razem postanowiła poprawić swoją urodę za pomocą medycyny estetycznej. Gwiazda "Gogglebox" zoperowała sobie biust, a także zdecydowała się na blefaroplastykę, czyli poprawienie wyglądu górnych powiek. Agnieszka Kotońska nie ukrywa, że jest zadowolona ze zmian, na jakie się zdecydowała i jeszcze chętniej pokazuje nowe kadry na swoim Instagramie.

Tym razem szczególną uwagę fanów zwróciło nagranie, na którym gwiazda "Gogglebox" zaprezentowała się w kusym różowym bikini z cekinami. Agnieszka Kotońska opatrzyła swoje najnowsze wideo motywacyjnym podpisem:

Idź swoją drogą. Nie oglądaj się za siebie. To, co było – nauczyło. To, co przed Tobą – czeka, aż odważysz się po to sięgnąć. Twoje tempo. Twoja ścieżka. Twój czas

- napisała Agnieszka Kotońska