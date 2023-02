Agnieszka Kaczorowska w trzeciej ciąży? Jej walentynkowy post wzbudził sensację 

Każdy jej wpis na Instagramie czy publiczna wypowiedź budzi sporo – często skrajnych – emocji. Agnieszka Kaczorowska-Pela twierdzi, że zdążyła się przyzwyczaić do tego, że internauci nieustannie ją krytykują. Wspólnie z mężem, Maciejem Pelą, starają się tym nie przejmować i żyją swoim życiem. Ostatnio gwiazda "Klanu" świętowała 30. urodziny, a na jej Instagramie pojawił się romantyczny filmik, na którym mąż trzyma dłoń na jej brzuchu. Fani ruszyli z gratulacjami trzeciej ciąży. W wywiadzie z "Party" Agnieszka zdradziła, że wspólnie z mężem myślą o trzecim dziecku. Agnieszka Kaczorowska jest w trzeciej ciąży? To nie pierwszy raz, kiedy fani podejrzewali, że Agnieszka Kaczorowska-Pela jest w ciąży . Dwa lata temu, tuż przed świętami, aktorka opublikowała na Instagramie tajemniczy wpis. „Dziś dla nas wyjątkowa data”, napisała. Fani od razu zaczęli spekulować, że gwiazda po raz kolejny zostanie mamą. Wówczas był to zbieg okoliczności, bo tancerka i jej mąż obchodzili tego dnia trzecią rocznicę związku. Okazało się jednak, że Pelowie już wtedy wiedzieli, że na świat przyjdzie ich druga córka. Mimo to z potwierdzeniem radosnej nowiny chcieli zaczekać, by „nie zapeszyć". Czy tak jest i tym razem? Agnieszka Kaczorowska jest w trzeciej ciąży? W rozmowie z "Party" zdradziła, jak jest naprawdę! Czy można im już gratulować? – Póki co nie (śmiech). Natomiast uważam, że gratulowanie ciąży, kiedy kobieta sama o niej nie mówi, jest nie na miejscu. Za każdą z nas stoi inna historia i czasem zwykłe pytanie może być bardzo krzywdzące. My marzymy o dużej rodzinie . Płyniemy z życiem, poczujemy, czy i kiedy będzie odpowiedni moment na kolejne dziecko – wyznała Kaczorowska-Pela. Agnieszka Kaczorowska-Pela marzy o synu?...