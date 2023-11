Agnieszka Kaczorowska zdradziła imię córeczki! Tancerka dodała na Instagram bardzo obszerny wpis, w którym opowiedziała m.in. o hejterskich komentarzach, które pojawiały się na jej profilu. Przy okazji zdradziła, że nie ma zamiaru pokazywać twarzy dziewczynki, ze względu na jej bezpieczeństwo. Podzieliła się jednak jej imieniem i jak zaznaczyła, to "musi wystarczyć".

Po narodzinach córeczki ktoś zaczął nękać Agnieszkę wstrząsającymi komentarzami. Były to groźby karalne, a więc najpewniej aktorka zgłosiła je na policję. Postanowiła, że ze względu na bezpieczeństwo maleńkiej, nie zamierza pokazywać jej zdjęć:

Agnieszka chciałaby pokazać światu, jak piękną ma córeczkę, ale wraz z mężem, Maciejem, zadecydowali, że sama zdecyduje, kiedy podzieli się swoimi fotkami w sieci:

Z jednej strony w sieci nikt nie jest anonimowy, ale z drugiej jest to przestrzeń w której nic nie ginie. To co się dzieje w czeluściach internetu jest naprawdę przerażajace, a ludzi ze złymi intencjami jest niestety niemało. Dodatkowo wychodzimy z założenia, że każdy człowiek ma wolność wyboru i sam powinien móc zdecydować czy chce dzielić się swoimi zdjęciami. I choć jesteśmy odpowiedzialni za naszą córeczkę, to nie możemy podjąć za nią tej decyzji. To oczywiste, że zakochani w niej po uszy ???? chcielibyśmy pochwalić się całemu światu jaka jest śliczna i wspaniała (dla nas zawsze będzie najcudowniejsza pod słońcem❤️), ale najważniejsze dla nas jest to, aby była BEZPIECZNA. Dlatego właśnie wszystkie zdjęcia, które jej robimy, a jest ich niemało????, zostawiamy do naszego rodzinnego albumu. Jeśli będzie chciała się kiedyś nimi podzielić, to tak zrobi. My postaramy się, aby podjęła tę decyzję świadomie.