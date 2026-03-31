Agnieszka Kaczorowska otwiera nowy etap w swoim życiu: została prowadzącą na kanale na YouTube, który zmienił nazwę z WP Lifestyle na „Lustra”. W sieci pojawił się już jej pierwszy wywiad z Małgorzatą Bohosiewicz-Suchoń o sytuacji dzieci w trakcie rozwodu rodziców, a w komentarzach szybko zrobiło się gorąco.

Wielka radość w życiu Agnieszki Kaczorowskiej

Na YouTubie zaszła zmiana, którą widać od razu: kanał WP Lifestyle działa już pod nazwą Lustra. Format pozostaje oparty na rozmowach, ale kierunek jest jasno ustawiony na bardziej pogłębione tematy i emocje. W tym projekcie mają pojawiać się szczere, autentyczne i wielowymiarowe rozmowy z osobami polskiego show-biznesu, a całość ma być przestrzenią, w której rozmówcy opowiadają o swojej drodze, wartościach oraz doświadczeniach.

Największą nowością jest dołączenie Agnieszki Kaczorowskiej w roli prowadzącej w programie "Moja droga". To dla niej wyraźna zmiana zawodowego kierunku: zamiast roli bohaterki nagłówków, wchodzi w rolę osoby, która ma prowadzić rozmowę i utrzymać jej tempo.

Kochani, już mogę podzielić się z wami informacją, takim newsem i powiedzieć wam o projekcie, nad którym zaczęliśmy pracować już w grudniu. Jest to cykl rozmów, które powstają przy współpracy z Wirtualną Polską i będą się pojawiać na kanale ''Lustra''. Mam nadzieję, że to będą rozmowy, które będą inspirujące, które będą niosły wartość, które będą może czasem skłaniały do refleksji, które przede wszystkim będą miały sens

Pierwszy odcinek już dostępny

W sieci jest już pierwszy wywiad przeprowadzony przez Agnieszkę Kaczorowską. Jej rozmówczynią została Małgorzata Bohosiewicz-Suchoń, prezeska Instytutu Wsparcia i Rozwoju Rodziny, a temat rozmowy dotyczy sytuacji dzieci w trakcie rozwodu rodziców. Materiał spotkał się jednak z mieszanymi opiniami odbiorców, a widzom wyraźnie nie spodobał się dobór gościa.

Czy to nie powinien wypowiadać się psycholog dziecięcy, a nie pani prawnik?

Zastanawia mnie tylko, dlaczego na pytanie z tytułu podcastu próbuję odpowiedzieć osoba, która jest magistrem prawa?

