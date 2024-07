Agnieszka Kaczorowska od jakiegoś czasu jest aktywną blogerką, ale najwyraźniej postanowiła mocniej zaistnieć w Internecie. Tancerka i aktorka właśnie poinformowała na swoim blogu, że założyła kanał na portalu YouTube. Zastanawiacie się w jakim celu? Agnieszka będzie na nim zamieszczać filmiki związane z tańcem. Pojawił się już na nim pierwszy klip. To video, zapowiadające projekt taneczny z Tomkiem Barańskim. Jesteśmy ciekawi, jakie będą jej kolejne filmiki! Zobacz też: „Nigdy więcej starszych mężczyzn” - Kaczorowska pierwszy raz o swoim związku

Agnieszka zapowiada, że ma wiele planów i pomysłów, ale szczegółów nie zdradza:

To świat ciekawy, ale i trochę niebezpieczny. Ma jednak ogromną siłę przekazu, a kto nie ryzykuje ten nie wygrywa, więc istnieję w nim dość aktywnie. Mam nadzieję, że trochę śledzicie moją aktywność i że jest to dla Was interesujące. Mam wiele pomysłów i planów na dalszy rozwój tej ścieżki, więc trzymajcie kciuki, bo naprawdę wierzę, że to będzie dla Was wartościowe.