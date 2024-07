Związek Agnieszki Kaczorowskiej i Rafała Samborskiego, którego poznała na planie "Tańca z gwiazdami" od samego początku wzbudzał wielkie emocje. Romans młodej aktorki z 40-letnim montażystą wywołał wiele negatywnych komentarzy. W mediach pojawiła się nawet plotka, że Kaczorowska rozbiła rodzinę starszego partnera. Para zdementowała te informacje w ostrym oświadczeniu, w którym prosili o zaprzestanie do rozpowszechniania nieprawdziwych treści. Zobacz: Kaczorowska i jej 40-letni partner przerywają milczenie. Wydali oświadczenia

Miłość Agnieszki Kaczorowskiej i Rafała Samborskiego nie trwała jednak zbyt długo. Skończyła się w maju, ale Kaczorowska nie chciała o tym rozmawiać z dziennikarzami. Dla Łukasza Jakóbiaka zrobiła wyjątek.

Podczas rozmowy zdradziła, że to ona podjęła decyzję o zakończeniu związku z Samborskim.

- Taka była moja decyzja. Nie czuję już tego, co czułam wcześniej, więc nie miało to sensu żeby to ciągnąć - przyznała celebrytka.

Co więcej, Agnieszka Kaczorowska przyznała również, że nie zamierza więcej szukać partnerów o wiele starszych od niej. A tę decyzję podjęła po wizycie w programie Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz zastanawiał się wówczas, czy wiążąc się ze starszymi mężczyznami nie szuka w nich ojca. Kaczorowskiej dało to do myślenia...

Kuba powiedział, że szukam ojca (...) Zaczęłam o tym myśleć. (...) Oczywiście, że tak było - tłumaczyła Jakóbiakowi.

