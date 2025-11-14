Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po oświadczeniu Rogacewicza o hejcie! "Walka jest pułapką"
Marcin Rogacewicz przerwał milczenie i ujawnił, co działo się za kulisami „Tańca z Gwiazdami”. Aktor oskarżył uczestników i tancerzy o jawny hejt i to tuż przed samym finałem. Wpis Marcina Rogacewicza skomentowała Agnieszka Kaczorowska! W finale będzie się działo...
Już w niedzielę finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" i wydawałoby się, że wszyscy uczestnicy skupiają się na próbach, aby jak najlepiej wypaść na scenie. Tymczasem Marcin Rogacewicz z pełną siłą uderzył w pozostałych uczestników i wprost napisał o hejcie z ich strony. Padły mocne słowa, a Agnieszka Kaczorowska w komentarzu zostawiła wymowne serce z hashtagiem #siłaprawdy. Teraz tancerka poszła o krok dalej i pokazała zdjęcie, na którym para z uczuciem wpatruje się sobie w oczy i napisała, jaką radę powtarza jej Marcin Rogacewicz!
Marcin Rogacewicz dosadnie o innych uczestnikach 17. edycji "Tańca z Gwiazdami"
Marcin Rogacewicz, aktor, który wziął ostatnio udział w programie "Taniec z Gwiazdami", przerwał milczenie i na dwa dni przed finałem późnym wieczorem opublikował na swoim Instagramie emocjonalne oświadczenie. W poście ujawnił, co działo się za kulisami programu i jakie zachowania spotkały jego oraz jego taneczną partnerkę Agnieszkę Kaczorowską.
Jesteście świadkami nieprawdopodobnego - jawnego już hejtu z imienia i nazwiska przeciwko nam
Para została wyeliminowana z programu w siódmym odcinku. Pożegnanie z show wywołało falę spekulacji, bo Kaczorowska i Rogacewicz nie wzięli udziału w tradycyjnym wywiadzie na koniec i szybko opuścili plan, ignorując pozostałych uczestników.
Agnieszka Kaczorowska zabrała głos po oświadczeniu Rogacewicza!
Agnieszka Kaczorowska niedługo po oświadczeniu Marcina Rogacewicza opublikowała na Instagramie wpis, w którym pisze o "wolności", "wojnie" i "odpuszczeniu". Tancerka już od dawna mówi o tym, że chce żyć na własnych zasadach, co nieustannie udowadnia, a teraz podzieliła się też radą, jaką powtarza jej partner. Chodzi o to, aby innym życzyć dobrze i wybaczać....
Wolność to odpuszczenie. Walka jest pułapką. @marcin_rogacewicz zawsze powtarzasz mi 'życz wszystkim miłości, odpuść, wybacz'. Twoje myśli, słowa i działania każdego dnia pokazują jak wolny jesteś, a co za tym idzie silny…
Tancerka podkreśla, że ciągle się uczy, jak być wolną osobą, żyjącą w zgodzie ze sobą i przy okazji zareklamowała też ich najnowszy taneczny spektakl.
Takiej wolności się ciągle uczę… i takiej wolności każdemu życzę. I o takiej wolności też będzie w '7'… Więc dalej róbmy swoje. Na swojej scenie. Na własnych zasadach.
Sądzicie, że w finale "Tańca z Gwiazdami" Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zabiorą głos?
