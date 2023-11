4 z 5

Co ciekawe, plotki o związku Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli skomentowała była dziewczyna tancerza! Jak informuje "Fakt" Agnieszka zna byłą partnerkę tancerza. Maciej Pela dla Kaczorowskiej zostawił Adriannę Piechówkę, którą możecie pamiętać z programu "You Can Dance".