Agnieszka Kaczorowska wspomina najlepsze chwile z dzieckiem na wakacjach. Nie uwierzycie, o co chodzi!

Agnieszka Kaczorowska zdecydowała się na zagraniczne wakacje i jak wiele gwiazd wybrała Grecję. To zdecydowanie najpopularniejszy kierunek w tym roku. Aktorka na Instagramie opublikowała mnóstwo pozowanych zdjęć z urlopu. Jednak na szczególną uwagę zasługuje ostatnia fotografia! To ona najbardziej przypadła do gustu fanom gwiazdy "Klanu". "Zwyczajne" zdjęcie, ale przepełnione miłością zachwyciło Internautów. To trzeba zobaczyć!

Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak wypoczywała z Emilią na wakacjach!

Agnieszka Kaczorowska opublikowała na Instagramie zdjęcie, które, jak sama wyznała wcale nie miało się znaleźć w mediach społecznościowych. Zobaczymy na nim śpiącą na plaży aktorkę z swoją córeczką. Na zdjęciu widać ogromną miłość i spokój, a sama gwiazda opisała go słowami:

Nie jest to zdjęcie, które planowałam tu wrzucić, ale chwyta mnie za serce, wyraża więcej niż tysiąc słów i chcę się z Wami nim podzielić. Tytułuję je #nowordsneeded 🥰❤️ Kocham nad życie❤️❤️❤️ ...bardzo miłe były te wspólne drzemki na leżaku pod parasolem....☀️ - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.

Obserwatorzy gwiazdy na Instagramie, którymi w większości są kobiety, piszą, że doskonale znają to doświadczenie. Niektórzy Internauci dodają wprost, że chcą więcej tak naturalnych zdjęć:

Cóż ta miłość jest niezwykła, dać życie i kochać nad życie❤️ Cudowne zdjęcie!😍❤️ Więcej takich! Przepiękne! Pure love

Musicie zobaczyć to urocze zdjęcie!

