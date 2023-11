Oszalałam z miłości do niej! - tak kilka dni temu Agnieszka Kaczorowska zaczęła podpis pod zdjęciem z córką, które opublikowała dla swoich fanów. Tancerka i aktorka została mamą 26 lipca. Jak się dziś czuje? Czy ma opiekunkę do dziewczynki? Jakie imię wybrali dla niej wraz z mężem? Gwiazda zdradziła szczegóły w rozmowie z Plejadą.pl.

Agnieszka i Maciej wybrali imię dla córki, są w trakcie rejestracji, ale na razie nie chcą go zdradzać. Jedna otrzymują masę pytań, więc to tylko kwestia czasu, aż wyjawią je publicznie:

Aktorka zdradziła również, że na co dzień nie korzysta z opiekunki, a czasami pomagają jej bliscy. Wraz z mężem wolą jednak sami zajmować się córką, poznawać ją, uczyć się:

Oboje z Maćkiem jesteśmy na takim półurlopie, prowadząc nasze firmy mamy konieczność choć trochę pracować zdalnie, ale jesteśmy oboje w domu i łapiemy jak najwięcej chwil z naszym skarbem. Na co dzień jesteśmy sami, ale czasem pomaga moja mama czy siostra, na przykład wtedy, kiedy Maciek musi gdzieś pojechać i załatwić coś zawodowo. Nigdy nie braliśmy pod uwagę, aby pomagał nam ktoś obcy. To jest czas tylko dla nas, abyśmy mogli się poznać we trójeczkę w nowych rolach i w nowej rzeczywistości - mówi.