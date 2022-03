Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci zdjęcie z wakacji, a przy okazji zdradziła, jak jej córki poradziły sobie w podróży. Gwiazda serialu "Klan" razem z mężem i dziewczynkami wypoczywa w Chorwacji. Agnieszka Kaczorowska z rodziną pojechała na urlop samochodem, a podróż trwała aż dwa dni. Jak tak daleki wyjazd zniosły córki aktorki? Okazuje się, że nie było łatwo... Agnieszka Kaczorowska o podróży z córkami do Chorwacji Agnieszka Kaczorowska zaledwie pod koniec lipca po raz drugi została mamą. Na świecie pojawiła się wówczas córeczka aktorki, Gabrysia. I chociaż od narodzin dziewczynki minęło zaledwie kilka tygodni, to szczęśliwi rodzice postanowili wybrać się całą rodziną na wakacje. Agnieszka Kaczorowska razem z mężem, Emilką - pierwszą córką pary - i małą Gabrysią zdecydowali się na podróż samochodem do Chorwacji. Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela właśnie tam będą świętować rocznicę ślubu. Teraz aktorka pokazała na Instagramie słodkie zdjęcie ze starszą pociechą i opublikowała wpis, w którym zdradziła, jak dziewczynki zachowywały się podczas długiej jazdy samochodem. Zobacz także: Agnieszka Kaczorowska zaskakująco o drugiej córce: "Wolę Gabi, gdy..." Agnieszka Kaczorowska w szczerym wpisie przyznała, że jej starsza córka była zachwycona podróżą do Chorwacji, jednak młodsza pociecha nie zniosła jej najlepiej. (...) Pytacie w wiadomościach o to jak dziewczyny zniosły podróż… Emilka to urodzona podróżniczka! Kocha jak dużo się dzieje, uwielbia jazdę autem, całą podróż była szczęśliwa, bo jechała nad morze…💪🏻😉 Gabi, choć ogólnie wydaje mi się póki co dużo spokojniejsza, to w aucie nie jest jej tak przyjemnie jak na rękach czy w...