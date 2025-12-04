Natalia Kukulska, 49-letnia wokalistka i córka Anny Jantar oraz Jarosława Kukulskiego, po raz kolejny udowodniła, że jej talent artystyczny nie zna granic. Jej najnowszy sukces to koncert z projektem „Czułe struny” w Japonii, który został okrzyknięty artystycznym wydarzeniem roku. Występ odbył się w ramach wystawy Expo 2025 Osaka/Kansai i zgromadził dziesiątki tysięcy widzów.

To właśnie za ten niezwykły koncert Kukulska otrzymała prestiżową nagrodę Viva People Power. Wyróżnienie przyznano podczas gali organizowanej przez magazyn „Viva”, transmitowanej przez TVN.

Natalia Kukulska podbiła Japonię

Projekt „Czułe struny”, zawierający utwory do muzyki Fryderyka Chopina, okazał się dla Kukulskiej artystycznym przełomem. Płyta z tym materiałem pokryła się podwójną platyną, co stanowi rzadkość na współczesnym rynku muzycznym. Artystka wykonała koncerty z towarzyszeniem dużej orkiestry w prestiżowych salach koncertowych w Polsce.

Występ w Japonii był kulminacją sukcesu projektu. Koncert podczas Expo 2025 Osaka/Kansai odbił się szerokim echem i został uznany przez polską publiczność za jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych roku.

Natalia Kukulska podziękowała za nagrodę z garderoby

Po ogłoszeniu wyników plebiscytu Viva People Power, Kukulska podzieliła się swoją radością na Instagramie. W emocjonalnym wpisie podziękowała zarówno za nominację, jak i oddane głosy. Zwróciła się do fanów prosto z garderoby, jeszcze zanim wróciła do domu z imprezy. Przy okazji Natalia Kukulska podkreśliła, że występ w Japonii był spełnieniem marzeń. Przypominamy, że wczoraj pisaliśmy o poruszających chwilach na gali „Vivy”.

Kochani!!!! Mamy to!!! Dziękuję z całego serca „Vivie!” za nominację do tej pięknej nagrody Viva People Power (Czułe struny w Japonii wydarzeniem roku!) i wszystkim, którzy oddali na mnie głos! Dzięki Wam mogę się cieszyć jeszcze bardziej spełnionym marzeniem - występem podczas światowej wystawy w Japonii - Expo 2025 Osaka/Kansai. Więcej napiszę wkrótce… Póki co na gorąco z garderoby - dzielę się z Wami tą radosną nowiną, dzierżąc w dłoni piękną statuetkę. Gratuluję również wszystkim szanownym laureatom! Piękna gala!! napisała Kukulska na Instagramie.

