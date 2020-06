Agnieszka Kaczorowska przez pandemię zamknęła swoją szkołę tańca. Musiała zwolnić ludzi?

Agnieszka Kaczorowska podjęła poważną decyzję i zdecydowała się zamknąć swoją szkołę tańca. Okazuje się, że pandemia koronawirusa sprawiła, że przez wiele miesięcy firma była zamknięta i tancerka stanęła przed dużym dylematem czy "inwestować w ten biznes nasze prywatne pieniądze czy odpuścić". Ostatecznie zdecydowała się zamknąć szkołę tańca, ale sama przyznała, że była to bardzo trudna decyzja:

Drodzy, ten post nie należy do najłatwiejszych... W sumie miałam przemilczeć temat, ale jest tu ze mną od lat grono ludzi, którzy mi kibicują, którzy dobrze mi życzą i którzy obserwowali wszystkie punkty zwrotne mojego życia. Teraz też taki nastąpił. (...) #DANCEWORLD zakończyło swoją działalność. Jest mi przykro, ale jak to ja, szukam pozytywów i jestem wdzięczna za moc doświadczenia, które przez te 3 lata zyskałam. To miejsce przyniosło mi też mężczyznę mojego życia, więc wiem że wszystko jest po coś. Cieszę się również, że tak ułożyliśmy sobie życie, że mamy kilka źródeł dochodu.