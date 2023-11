"To będzie dom, w którym stworzymy ciepłe miejsce dla całej rodziny" - mówi magazynowi „Flesz” Agnieszka Kaczorowska-Pela. Aktorka i jej mąż Maciej Pela kilka tygodni temu znaleźli dom, który od razu im się spodobał, i postanowili go kupić. Złożyli wniosek o kredyt, w ciągu miesiąca sprzedali swój mały apartament z ogródkiem na Saskiej Kępie.

Teraz wynajęliśmy niewielkie mieszkanko i czekamy, aż do naszego domu będziemy mogli wpuścić ekipę remontową", mówi Fleszowi podekscytowana Agnieszka.

Gwiazda lada dzień będzie rodzić, co oznacza, że jej wyczekiwana córeczka pierwsze tygodnie życia spędzi jeszcze w obecnym mieszkaniu. Agnieszka Kaczorowska-Pela ma jednak nadzieję, że za cztery miesiące cała rodzina przeprowadzi się już do wymarzonego domu.

Kiedy Agnieszka Kaczorowska-Pela planuje wrócić do pracy?

Czy to będzie ekspresowy powrót na plan zdjęciowy i do szkoły tanecznej? Okazuje się, że jej mąż Maciej Pela przejął niedawno obowiązki menedżera w należącej do Agnieszki szkole tańca Dance World. Chciał w ten sposób odciążyć żonę od codziennych obowiązków. Agnieszka Kaczorowska-Pela nie zaplanowała jeszcze, jak długo potrwa jej urlop macierzyński, ale najprawdopodobniej we wrześniu wróci na kilka dni zdjęciowych do serialu „Klan”.

Nad powrotem do pracy zastanowię się na spokojnie, już po porodzie", mówi Fleszowi gwiazda.

