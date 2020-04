Agnieszka Kaczorowska pokazała niepublikowane zdjęcie z sesji ślubnej! Miała ważny powód

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się na Instagramie uroczym zdjęciem ze ślubu i wspomniała o swoim ulubionym miejscu na świecie. Aktorka wzięła ślub we Włoszech i do tej pory wracała tam przy każdej możliwej okazji, niestety obecna sytuacja na świecie związana z epidemia koronawirusa sprawiła, że gwiazda na jakiś czas musi zapomnieć o podróży do Włoch.

Zobaczcie, jak szczerym wyznaniem podzieliła się Agnieszka Kaczorowska na Instagramie...

Gwiazda serialu "Klan" otwarcie pokazuje, że Włochy są jej ukochanym miejscem na świecie. To tam powiedziała sakramentalne TAK, a rok później spędziła pierwszą rocznicę ślubu już z mężem i córeczką. Teraz, kiedy Włochy są w dramatycznej sytuacji w związku z epidemią, Agnieszka Kaczorowska postanowiła wrócić wspomnieniami do tego miejsca i napisała, jak bardzo tęskni za tym krajem i nie może się doczekać, kiedy znów tam wróci:

We Włoszech się zaręczyliśmy, we Włoszech wzięliśmy ślub. Do Włoch zabrałam @maciek.pela na urodzinową niespodziankę. We Włoszech też obchodziliśmy pierwszą rocznicę ślubu.❤️ Kochamy Włochy, tęsknimy i jestem pewna, że jeszcze nie raz odwiedzimy! Przesyłamy Włochom dużo dobrej energii, aby to wszystko co złe się skończyło, żeby znów czas nie do końca miał znaczenie, żeby znów można było napić się #ilcaffè w barze pełnym ludzi i żeby to włoskie słońce ogrzewało tylko uśmiechnięte twarze!☀️💪🏻 - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.