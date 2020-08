Agnieszka Kaczorowska pokazała, jak spędza z mężem wieczory, kiedy córka śpi. Jest bardzo romantycznie!

Agnieszka Kaczorowska odkąd została mamą mnóstwo czasu poświęca córce, ale okazuje się, że udaje jej się wygospodarować też czas na kolację z mężem, kiedy Emilia już śpi. Aktorka właśnie opublikowała bardzo romantyczne zdjęcie z kolacji z Maciejem Pelą i zdradziła, że to jej mąż sam przyrządził danie. Jak wiadomo para kocha Włochy, dlatego nic dziwnego, że postawili na danie z makaronem. Spójrzcie, jak wygląda domowa kolacja przy świecach w wykonaniu Agnieszki Kaczorowskiej!

Agnieszka Kaczorowska uwielbia publikować na Instagramie urocze zdjęcia z córeczką, gwiazda serialu "Klan" często porusza tam tematy związane z macierzyństwem, ale tym razem skupiła się na pokazaniu swojej relacji z mężem. Tak aktorka dba o swój związek! Jest naprawdę romantycznie! Przeczytajcie tylko ten opis...

Wieczór rodziców, gdy Malutka śpi.❤️ __________

Dziś inspirowany Zakochanym Kundlem...😉 To był pomysł @maciek.pela 😜 I nic się u nas nie zmieniło... to ON gotował - napisała Agnieszka Kaczorowska na Instagramie.