Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się jadalnią! Robi wrażenie, ale czy ładna - oceńcie sami

Agnieszka Kaczorowska opublikowała w sieci zdjęcia swojej jadalni. Jakie wybrała meble?

Agnieszka Kaczorowska razem z mężem i córeczką zaledwie kilka miesięcy temu przeprowadzili się do nowego domu. Gwiazda serialu "Klan" przyznała wówczas, że zamieszkali w swoim gniazdku, chociaż jeszcze nie do końca jest urządzone. Teraz jednak, kiedy panuje epidemia koronawirusa i kiedy Agnieszka razem z rodziną spędza więcej czasu w domu, aktorka przyznała, że razem z mężem mogą zająć się ostatnimi poprawkami i niedoróbkami.

Agnieszka Kaczorowska w swoim wpisie na Instagramie przyznała również, że nareszcie ma czas, żeby nacieszyć się swoim gniazdkiem.

Do tej pory fani Agnieszki Kaczorowskiej mogli zobaczyć, jak wygląda jej sypialnia, łazienki, salon czy piękny pokoik małej Emilki. Teraz gwiazda serialu "Klan" pochwaliła się swoją jadalnią!

Agnieszka Kaczorowska podobnie jak w pozostałych pomieszczeniach postawiła na naturalne kolory i drewno połączone z czarnymi elementami.

To że jesteśmy teraz cały czas w domu pozwala nam zająć się ostatnimi niedoróbkami... ale przede wszystkim pozwala nam nacieszyć się naszym miejscem na ziemi. Kocham nasz dom! Choć dalej w 100% nie jest gotowy...to uwielbiam wszystko co już jest! I uwielbiam to jak się tu czujemy!❤️ #Pelakinanowym #Pelakowelove

Jadalnia. To tu zajadamy wszystkie posiłki i to tu będą odbywać się rodzinne spotkania- napisała Agnieszka Kaczorowska.