Agnieszka Kaczorowska odmawia internautom prawa do "zmęczenia"? Kolejna burza w sieci! 

Agnieszka Kaczorowska postanowiła dopowiedzieć jeszcze kilka słów do swojego posta o "modzie na brzydotę". Czy wiedząc, jaką to wywoła dyskusję, napisałaby to samo?

Agnieszka Kaczorowska swoim postem o "modzie na brzydotę" wywołała niemałą dyskusję. Aktorka zdecydowała się porozmawiać na ten temat w jednym z wywiadów, by powiedzieć, co tak naprawdę miała na myśli. Czy była zaskoczona odbiorem jej postu? Okazuje się, że tak! Dziś Agnieszka już wie, że to właśnie słowo "brzydota" nie powinno się tam znaleźć, szczególnie w pierwszym zdaniu. Ale czy zmieniła zdanie? Zdecydowanie nie! Agnieszka Kaczorowska o "modzie na brzydotę": "Nie wycofuję swojej opinii" Agnieszka Kaczorowska udzieliła wywiadu portalowi "natemat.pl", by rozwinąć nieco myśl, którą zawarła w najbardziej dyskusyjnym poście ostatnich miesięcy. Prawdę mówiąc, trudno sobie przypomnieć publiczne wyznanie, które tak by wstrząsnęło internautami. Agnieszka Kaczorowska przyznała, że wyciągnęła z tego zdarzenia kilka lekcji. Jednak zdania nie zmieniła. Dziś może inaczej ujęłaby swoje myśli: Czytałam ten post setki razy, naprawdę. Wydaje mi się, że słowo “brzydota”, zwłaszcza w pierwszym zdaniu, spowodowało tę burzę i niezrozumienie. Staram się wyciągać wnioski z tego co pójdzie nie tak i tutaj już też odrobiłam lekcję - zapewnia aktorka w rozmowie z "Natemat.pl" Agnieszka Kaczorowska została także poproszona o kluczową definicję. Czym dla niej jest brzydota, dlaczego zdecydowała się użyć tego słowa? Aktorka wciąż powtarza, że chodziło jej także o cechy wewnętrzne, nie tylko zewnętrzne: Wszystko co niechlujne, niezadbane, niezaopiekowane, niedopieszczone. Coś, co jest, mówiąc potocznie, na odwal się. Ale sęk w tym, że to może dotyczyć wszystkiego – nie tylko wyglądu. Możesz zachowywać się brzydko, możesz mówić brzydko, możesz mieć brzydką energię jako człowiek i mieć brzydkie intencje wobec...