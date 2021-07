Agnieszka Kaczorowska-Pela straci kontrakty reklamowe przez kontrowersyjny wpis? 

Agnieszka Kaczorowska miała ostatnio trudny okres. W związku z pandemią koronawirusa musiała podjąć poważną decyzję i zdecydowała się zamknąć swoją szkołę tańca . Z drugiej strony, jak sama wyznała magazynowi "Flesz" , mogła się bardziej skoncentrować na nowym domu i rodzinie. Mieliśmy możliwość bycia razem i budowania bliskości z córeczką. Cieszyliśmy się z mężem, że możemy obserwować, jak Emilia zmienia się i rozwija - mówiła "Fleszowi". Agnieszka, jej mąż Maciej Pela i malutka Emilka nadal chyba mają sporo czasu dla siebie, przyjamniej sądząc ze zdjęć, które wrzuca gwiazda "Klanu". Aktorka i tancerka pokazuje kolejne fotki z wakacji - najpierw znad morza, a teraz z polskich gór. Jedno z ostatnich wrzuconych przez Agnieszkę szczególnie zelektryzowało obserwujących jej profil na Instagramie. Zobacz także: Wyciekły zdjęcia z wesela Agnieszki Kaczorowskiej. Są niczym kadry z filmu o miłości! Agnieszka prezentuje obłędny dekolt na zdjęciu z basenu Agnieszka ewidentnie dba o swój wygląd. Fani byli pod wrażeniem tempa, w jakim wyszczuplała po urodzeniu dziecka. Teraz są pod wrażeniem jej fotki z basenu. Tancerka postanowiła podzielić się - jak to określiła - refleksjami prosto ze strefy relaksu jednego z najbardziej luksusowych hoteli w Zakopanem, a przy okazji zaprezentowała swój dekolt w dość odważnym kostiumie kąpielowym. Kiedy Ci na czymś bardzo zależy, to zrób wszystko co w Twojej mocy, aby to osiągnąć. 💪🏻 Natomiast zajmij się tym na co MASZ WPŁYW... Często istnieją też takie elementy, które są od nas niezależne i czasem mogą przesądzić o efekcie. Włącz spokój, kontynuuj działanie. 💪🏻 Co ma przyjść, to przyjdzie. A jak nie przyjdzie TO, to przyjdzie coś innego.☺️ Samo działanie...